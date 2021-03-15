Ярославль, 15 марта, 2021, 14:49 — ИА Регнум. В Ярославле завершено расследование убийства, совершённого в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Ярославской области.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный эксперимент

В конце августа 2018 года, в частном доме в деревне Савинское было обнаружено связанное тело мужчины с множественными следами ударов по голове. Им оказался хозяин дома.

Благодаря работе следователей и сотрудников уголовного розыска преступление было раскрыто.

«Следователи установили, что 28 августа 2018 года женщина и двое мужчин — братьев, с целью совершения кражи денежных средств и иного ценного имущества, прибыли в деревню Савинское Угличского района Ярославской области. Обвиняемые пробрались в один из жилых домов, где, по их мнению, никто не должен был находиться, и начали обыскивать жилище. Спустя несколько минут в дом вошел хозяин, который обнаружил преступные действия обвиняемых. Увидев вошедшего в дом мужчину, один из братьев напал на него, нанеся ему множественные удары по голове, приисканной в доме монтировкой, после чего связал его. Далее обвиняемые похитили из жилища сотовый телефон, стоимостью не более 500 рублей и скрылись с места преступления. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте», — сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

В настоящий момент все обвиняемые заключены под стражу. Они признают свою вину. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.