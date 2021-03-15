Йошкар-Ола, , 14:48 — REGNUM В Марий Эл вновь продлили режим повышенной готовности. Соответствующие изменения в указ о введении режима внес глава республики Александр Евстифеев.

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Так, режим продлевается до 18 апреля включительно. Продолжают действовать все запреты, связанные с проведением массовых мероприятий.

Однако действуют исключения для подготовки и проведения выборов и референдумов, а также торжественного парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

По-прежнему на территории республики действует масочный режим. Но снимаются ограничения по наполняемости объектов обслуживания, залов ожиданий, спортивных объектов, возобновляется работа учреждений библиотечного типа с посетителями.

Кроме того, теперь торжественная регистрация брака может проводиться без ограничений по числу участников церемонии.

ИА REGNUM напоминает, режим повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции действует на территории республики с 17 марта 2020 года.