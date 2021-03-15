Севастополь, , 14:47 — REGNUM Проведение более 140 мероприятий запланировано на 15−21 марта в Севастополе к семилетней годовщине воссоединения с Россией, сообщили 15 марта в пресс-службе правительства города-героя.

Основная часть мероприятий запланирована на 18 марта. В этот день в Севастополе стартует традиционная Всероссийская акция «Сад Памяти». В этом году её посвятят советскому и российскому актёру театра и кино, Герою Труда Российской Федерации, народному артисту СССР Василию Лановому.

Также 18 марта торжественно откроется Международный форум молодых кинематографистов «Глобальные ценности». В рамках фестиваля до 21 марта состоятся кинопоказы лучших работ молодых кинематографистов со всего мира.

В праздничном авто-мотопробеге «Симферополь — Севастополь, гора Гасфорта» 18 марта примут участие ополченцы, участники событий 2014 года, члены мотоклуба «Ночные Волки». Праздничная программа запланирована у горы Гасфорта.

Главная часть праздника — митинг-концерт, посвященный празднованию седьмой годовщины возвращения Севастополя и Крыма в Россию, начнется на площади Нахимова в 16:00. Вечером того же дня состоится праздничный фейерверк.

К годовщине Русской весны в городе откроется ряд выставок. 16 марта в выставочном зале Дворца культуры рыбаков открывается экспозиция выставки севастопольских фотохудожников и художников «Навеки с Россией!». 17 марта в 16:00 в Севастопольском центре культуры и искусств откроется выставка «Крымская весна», на которой будут представлены более 20 работ крымских и севастопольских художников. С 17 по 19 марта в Севастополе будет работать уникальная выставка — историко-просветительский проект «Поезд Победы».

19 марта в культурно-выставочном центре Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя состоится презентация уникальной трехтомной научной монографии «История Севастополя с древнейших времён до 2014 года». Праздничные концерты запланированы в разных районах города.