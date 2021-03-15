Москва, , 14:47 — REGNUM В Москве сотрудники полиции задержали участницу телешоу «Пацанки», блогера и диджея Диану Субботину. Во время досмотра у нее были обнаружены наркотики.

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По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, задержание проводилось 14 марта на улице Казакова в районе дома 16. Наркотическое вещество было найдено у девушки под вязаной шапкой. Ещё один пакетик в порошком она прятала в бюстгальтере.

Экспертиза показала, что вещество является наркотиком, мефедроном, общей массой 0,88 г.

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В отношении Субботиной возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков, она находится под подпиской о невыезде.