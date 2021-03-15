Сеул, , 14:54 — REGNUM В апреле 2021 года в Южной Корее начнётся вакцинация от COVID-19 жителей страны в возрасте старше 75 лет и наиболее уязвимых слоёв населения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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По их словам, в первую неделю апреля планируется вакцинировать препаратом Pfizer порядка 3,64 млн человек.

Отмечается, что вакцинация людей в стране в возрасте от 65 до 74 лет (порядка 4,94 млн человек) препаратом Astra Zeneca начнётся в мае.

Известно, что до конца марта будут провакцинированы 376 тыс. медицинских работников, а также пациентов домов престарелых и реабилитационных центров. Вакцинация сотрудников сферы образования, в том числе, 51 тыс. учителей, которые работают с детьми с ограниченными возможностями, а также 13 тыс. медицинских работников детских садов, начнётся в апреле.

В настоящее время в Южной Корее от COVID-19 вакцинировались 588 тыс. человек.

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