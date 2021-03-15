Ташкент, , 14:43 — REGNUM Хокимият (администрация) Ташкента поручил усилить контроль соблюдения противоэпидемиологических мероприятия, сообщили в телеграм-канале хокимията.

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации в администрации прошло заседание штаба по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции в городе.

По итогам заседания ответственным лицам поручено усилить контроль за соблюдением санитарных требований на рынках, образовательных организациях, на транспорте и в других общественных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в Узбекистане выявили 111 случаев заражения коронавирусом, в том числе 93 — в Ташкенте. Подобные показатели в республике наблюдались в декабре 2020 года.

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