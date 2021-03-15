Новокузнецк, Кемеровская область, , 14:43 — REGNUM В Новокузнецке с 15:00 сегодня, 15 марта, до 18:00 17 марта объявлен режим №1 неблагоприятных метеоусловий, способствующих повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха. Режим введён для принятия ограничительных мер при проведении культурно-массовых, спортивных мероприятий на открытом воздухе, сообщили в мэрии города.

Уточняется, что Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области» в Новокузнецке и Новокузнецком районе проведёт лабораторные исследования воздуха.

Горожанам рекомендуют не находиться длительное время на открытом воздухе, при возможности выехать в загородную зону; отказаться от проветривания жилых помещений, офисов, помещений, детских дошкольных учреждений, образования, здравоохранения; заменить физические занятия школьников, студентов на открытом воздухе занятиями в спортзале или перенести занятия на другой день; заменить прогулки в детских садах на открытом воздухе занятиями без физической нагрузки в закрытых помещениях; отменить спортивные состязания на открытом воздухе в городской черте.