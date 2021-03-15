Москва, , 14:43 — REGNUM Чем ближе выборы в Госдуму, тем чаше будут политики и лидеры мнения озвучивать интересные предложения в поддержку широких слоев населения. В данном случае речь идет об молодых учителях, недавно начавших свой путь в профессии. заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Впереди еще наверняка вспомнят о врачах в сельской местности, нянях и воспитателях в детских садах, муниципальных работниках культуры и искусства.

Эти категории населения и ранее не были избалованы финансовой поддержкой федеральной и региональной власти. И ведь есть, о чем задуматься.

Очень нелегко в регионах страны прожить на предлагаемый минимум — полтора-два федеральных МРОТ. Это диапазон от 20 до 25 тысяч рублей.

Такой доход специалистов, от которых зависит наше здоровье и качество человеческого капитала, и в целом — конкурентоспособность страны — просто унизителен.

Нужно предпринять максимум усилий, чтобы как минимум средняя зарплата для учителей и врачей в России составляла 80 тыс. рублей. Низкие зарплаты ни к чему хорошему не приведут.

Специалисты уходят в частный сектор, а школы готовят очередную смену «одаренных» школьников поколения ЕГЭ», — высказал своё эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время может появиться единый оклад для молодых учителей в возрасте до 35 лет. Единый оклад предлагается установить в размере 1,5−2 МРОТ в месяц по всей России.

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