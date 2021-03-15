Тбилиси, , 14:45 — REGNUM В Грузии сотрудники пограничной полиции и районной прокуратуры муниципалитета Ниноцминда (регион Самцхе-Джавахети) задержали двух местных жителей, которых подозревают незаконной торговле людьми. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Грузии.

«Отец и сын задержаны по обвинению в торговле людьми. Максимальное наказание за преступление составляет от 12 до 15 лет лишения свободы», — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

По версии следствия, задержанные на территории Армении нашли трёх мужчин и предложили хорошие условия труда в Грузии. Им помогли оформить необходимые документы и привезли на ферму в Грузии. Там жителей Армении, как сообщает пресс-служба, якобы заставили работать бесплатно, отобрав паспорта.

«Кроме того, обвиняемые ограничивали свободное передвижение незаконно задержанных лиц и постоянно наблюдали за ними, и в доме, и на прилегающей территории, с помощью видеокамер наблюдения», — отметили в МВД.

Сообщается, что один из потерпевших сбежал с фермы и был задержан грузинскими пограничниками при попытке пересечь границу. Он и рассказал правоохранителям о происшедшем.