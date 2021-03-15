Тегеран, , 14:43 — REGNUM С призывом максимально возможно быстро снова присоединиться к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД — ядерная сделка) обратился к властям США глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Его слова 15 марта приводит Associated Press.

Как напомнил иранский министр иностранных дел, в скором времени в исламской республике состоятся выборы, которые могут помешать данному процессу, поскольку уходящее правительство страны не сможет принимать серьезные решения.

«Многое может случиться между сегодняшним днём и сентябрём, поэтому Соединённым Штатам желательно действовать быстро», — заявил он.

Также Зариф уточнил, что Тегеран готов вернуться к соблюдению условий ядерной сделки в случае, есди к ней присоединятся США.

«Мы готовы (к выполнению СВПД — ред.) вернуться незамедлительно после того, как США вернуться к выполнению сделки», — отметил глава МИД Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что туристу из Франции Бенжамену Бриеру, который десять месяцев назад был задержан в Иране, предъявили обвинения в шпионаже.