Самара, , 14:42 — REGNUM Фирму оштрафовали на 10 млн рублей за незаконное вознаграждение сотруднику правоохранительных органов в Самаре. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Установлено, что представитель фирмы отдал сотруднику правоохранительных органов три млн рублей, рассчитывая на то, что будет прекращена проверка по факту уклонения фирмы от уплаты налогов, а в дальнейшем будет осуществляться покровительство работы организации.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении по признакам незаконного вознаграждения.

В результате мировой судья назначил фирме административный штраф на сумму 10 млн рублей. Сообщается, что в отношении подозреваемого в передаче незаконного вознаграждения возбуждено уголовное дело по признакам дачи взятки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области замглавы регионального здравоохранения стал фигурантом уголовного дела.

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