Москва, , 14:38 — REGNUM Нападающий «Ростова» Владимир Обухов заявил, что никогда ничего не слышал о положительном результате своей допинг-пробы. Об этом 15 марта сообщает «Чемпионат».

"Новость из ФИФА стала для меня большим шоком. Ни тогда в 2013 году, ни позднее я не слышал ничего о положительном результате моей пробы и тем более не просил никого осуществлять какие-то манипуляции», — сказал Обухов.

Он добавил, что на протяжении всей карьеры внимательно относился к лекарствам, которые употреблял, но «далеко не всегда у спортсмена есть возможность проверить то, что ему даёт доктор».

По его словам, тот факт, что нас два футболиста, выступавших в «Торпедо» подозреваются в употреблении допинга, «наводит на определённые мысли».

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) подозревает двух бывших игроков «Торпедо» Владимира Обухова и Ивана Князева в употреблении допинга в 2013 году. Также под подозрением находится футболистка Дарья Мещерякова. При этом отмечается, что положительные результаты их допинг-проб якобы были подменены.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы имена ещё двух футболистов, подозреваемых в употреблении допинга