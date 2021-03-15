Калуга, 15 марта, 2021, 16:25 — ИА Регнум. Калужская область намерена обратиться в Государственную Думу России с инициативой, связанной с доставкой детей в детские сады с использованием возможностей «Школьного автобуса». Об этом 15 марта заявил на заседании областного правительства губернатор Владислав Шапша, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Zskaluga.ru Школьные автобусы

«Неправильно, когда из одного и того же населенного пункта автобус подвозит к месту учебы школьников, а дошколята с родителями сами добираются в детские сады, которые зачастую находятся рядом со школами. Нужно устранить эту несправедливость», — скал Владислав Шапша.

В соответствии с действующим законодательством, перевозка дошкольников в детский сад и обратно возможна только автобусами, оборудованными детскими креслами. Установить их самостоятельно не позволяют правила сертификации. Специальные автобусы для таких случаев в настоящее время не производятся.

Ранее калужские законодатели направили в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина просьбу обратить внимание на существующие сложности и поручить профильным ведомствам принять меры для устранения правовых пробелов. Инициатива калужских парламентариев для обсуждения также была направлена в законодательные органы государственной власти регионов, её уже поддержали 17 субъектов РФ.