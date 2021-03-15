Магас, , 14:36 — REGNUM В Ингушетии за прошедшие сутки вылечились после COVID-19 и сняты с учета всего четыре пациента. Общее число сумевших справиться с болезнью достигло 13 213 человек, сообщили 15 марта в региональном оперативном штабе.

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За эти же сутки коронавирус был подтвержден еще у 12 жителей региона. А общее количество носителей инфекции достигло 14 948 человек. Число случаев летального исхода в Ингушетии за все время пандемии составило 178.

В настоящее время в ковидные госпитали Ингушетии госпитализированы 93 пациента, у 25 из них подтвержден коронавирус. В тяжелом состоянии находятся 11 человек, в том числе один — подключен к аппарату ИВЛ. Остальные 154 человека наблюдаются медицинскими работниками на дому, пишут в местном оперштабе. Между тем число «активных» больных в Ингушетии, по данным федерального оперштаба на 15 марта, составляет гораздо большее количество — 1557 человек.