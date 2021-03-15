Красноярск, , 14:34 — REGNUM Красноярская природоохранная прокуратура организовала проверку по информации о планируемом размещении на полигоне «Серебристый» под Красноярском высокотоксичных отходов из Амурской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 марта в прокуратуре региона.

Ведомство даст оценку возможности обезвреживания и захоронения отходов на этом полигоне, эксплуатируемом акционерным обществом «Зеленый город».

В проверке принимают участие специалисты Росприроднадзора.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, власти региона «взяли на особый контроль» ситуацию с размещением отходов на полигоне «Серебристый».

Инспекторы минэкологии края 15 марта приступили к мониторингу экологической ситуации около этого объекта. Согласно распространяемой в СМИ информации, на полигоне планируют разместить 900 тонн опасных пестицидов из Амурской области.

Как подчеркнули в минэкологии, объект подлежит федеральному экологическому надзору, поэтому передвижная эколаборатория и специалисты могут работать только в границах санитарно-защитной зоны полигона.

Также проводится проверка правоустанавливающих документов объекта, изучается контракт на размещение опасных отходов на территории полигона.

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