Москва, , 14:34 — REGNUM Вопрос о якобы поданном гражданином Сирии в Следственный комитет России заявлении об убийстве его брата в САР не относится к компетенции администрации президента РФ. Его стоит адресовать в следственные органы. Об этом сегодня, 15 марта, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Он уточнил, что в Кремле видели эти сообщения СМИ.

«Но нам не известно об этом заявлении, тем более якобы оно было подано достаточно продолжительное время назад», — пояснил Песков.

Пресс-секретарь главы государства указал на то, что «это вопрос для Следственного комитета, а не для администрации президента».

Напомним, 15 марта «Новая газета» сообщила о том, что житель Сирии обратился в Следственный комитет России с требованием возбудить уголовное дело после гибели его брата в САР в 2017 году. По словам адвоката и правозащитников, заявитель считает причастными к казни его родственника предполагаемых боевиков ЧВК «Вагнер».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в сети появилось видео из Сирии, на котором некие бойцы убивают мужчину в гражданской одежде. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это убийство не имеет отношения к находившимся в этой стране российским военным.