Симферополь, , 14:33 — REGNUM Россия ждет от дружественных ей стран уважения к ясно выраженной на референдуме 2014 года позиции населения Крыма, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 15 марта, комментируя высказывания официального представителя МИД Китая Чжао Лицзяня.

Как сообщалось ранее, Лицзянь заявил, что Китай требует от Украины воздержаться от политизации вопроса о взаимодействии китайских компаний с партнерами в Крыму.

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« Развитие отношений китайского бизнеса с Крымом — это положительный сигнал, и было бы хорошо, если бы на первом этапе удалось избежать их политизации. Тем не менее, думаю, сделать это не удастся. Невзирая на призывы из Пекина, такому сотрудничеству активно воспротивится Киев, причём сделает он это именно на политическом уровне.