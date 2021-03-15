Симферополь, 15 марта, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Россия ждет от дружественных ей стран уважения к ясно выраженной на референдуме 2014 года позиции населения Крыма, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 15 марта, комментируя высказывания официального представителя МИДКитаяЧжао Лицзяня.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Как сообщалось ранее, Лицзянь заявил, что Китай требует от Украины воздержаться от политизациивопроса овзаимодействии китайских компаний спартнерами вКрыму.

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« Развитие отношений китайского бизнеса с Крымом — это положительный сигнал, и было бы хорошо, если бы на первом этапе удалось избежать их политизации. Тем не менее, думаю, сделать это не удастся. Невзирая на призывы из Пекина, такому сотрудничеству активно воспротивится Киев, причём сделает он это именно на политическом уровне.