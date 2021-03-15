Париж, , 14:32 — REGNUM Производительность сотрудников, отправленных на удаленную работу в связи с пандемией коронавирусной инфекции, выросла на 22% в 2020 году, отметили исследователи, подчеркнув, тем не менее, что в долгосрочной перспективе такой режим может иметь контрпродуктивные последствия, сообщает BFM TV.

Согласно результатам аналитического центра Institut Sapiens, благодаря удаленному режиму работу удалось предотвратить еще большую катастрофу. По мнению авторов исследования, без технологических средств, позволяющих работать удаленно, падение ВВП Франции, достигшее рекордных 8,3% в 2020 году, было бы гораздо более резким.

По данным центра, без удаленной работы во время карантина падение ВВП достигло бы не менее 17%.

«Благодаря ей [удаленной работе] удалось спасти от €216 до €230 млрд валового внутреннего продукта (ВВП) в 2020 году — от €167 до €173 млрд ВВП во время первого жесткого карантина и от €49 до €57 млрд во время второго ограничения», — оценивают авторы исследования.

Если этот вывод почти не обсуждается, то вопрос о продуктивности удаленной работы вызывает больше споров. Для некоторых компаний или администраций массовое использование удаленной работы привело бы к падению производительности. И исследование института Sapiens частично отрицает это. По оценкам авторов, продуктивность сотрудников очень сильно выросла в 2020 году — на 22%. Меньше отвлекающих факторов, меньше шума, меньше перерывов на кофе или продолжительных обедов … Работая в одиночку из дома, сотрудники будут больше концентрироваться на своей задаче и будут более продуктивными.

«Сокращение времени на дорогу, которое превращается в рабочее время или дополнительный сон, более гибкое расписанием и значительное сокращение ненужных и отнимающих много времени встреч», — перечисляет Доминик Кальмельс, соучредитель Institute Sapiens, объясняя благоприятные условия для работы на дому.

Однако, обратили внимание в институте, у подобного режима есть и долгосрочные негативные эффекты.

«Если ввести дистанционную работу на длительное временя без общения с сотрудниками или достаточного контроля удаленная работа может, наоборот, привести к снижению производительности до 20%», — уточняет Лоран Каппеллетти.

В то время как в краткосрочной перспективе и под контролем удаленная работа делает процесс принятия решений более плавным и сотрудники концентрируются на своей задаче, в долгосрочной перспективе она может иметь пагубные последствия. Из-за меньшего количества идей, демотивация оказавшихся в изоляции сотрудников, нарушением их внимания на домашние дела в долгосрочной перспективе может произойти потеря производительности для сотрудников, которые на 100% работают удаленно.