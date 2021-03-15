Париж, 15 марта 2021, 14:32 — REGNUM Производительность сотрудников, отправленных на удаленную работу в связи с пандемией коронавирусной инфекции, выросла на 22% в 2020 году, отметили исследователи, подчеркнув, тем не менее, что в долгосрочной перспективе такой режим может иметь контрпродуктивные последствия, сообщает BFM TV.
Согласно результатам аналитического центра Institut Sapiens, благодаря удаленному режиму работу удалось предотвратить еще большую катастрофу. По мнению авторов исследования, без технологических средств, позволяющих работать удаленно, падение ВВП Франции, достигшее рекордных 8,3% в 2020 году, было бы гораздо более резким.
По данным центра, без удаленной работы во время карантина падение ВВП достигло бы не менее 17%.
Если этот вывод почти не обсуждается, то вопрос о продуктивности удаленной работы вызывает больше споров. Для некоторых компаний или администраций массовое использование удаленной работы привело бы к падению производительности. И исследование института Sapiens частично отрицает это. По оценкам авторов, продуктивность сотрудников очень сильно выросла в 2020 году — на 22%. Меньше отвлекающих факторов, меньше шума, меньше перерывов на кофе или продолжительных обедов … Работая в одиночку из дома, сотрудники будут больше концентрироваться на своей задаче и будут более продуктивными.
Однако, обратили внимание в институте, у подобного режима есть и долгосрочные негативные эффекты.
В то время как в краткосрочной перспективе и под контролем удаленная работа делает процесс принятия решений более плавным и сотрудники концентрируются на своей задаче, в долгосрочной перспективе она может иметь пагубные последствия. Из-за меньшего количества идей, демотивация оказавшихся в изоляции сотрудников, нарушением их внимания на домашние дела в долгосрочной перспективе может произойти потеря производительности для сотрудников, которые на 100% работают удаленно.