Москва, , 14:30 — REGNUM Федеральная территория «Сириус» в Краснодарском крае включит в свой состав университет и инновационный центр. Об этом 15 марта заявила руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва на встрече президента России Владимира Путина с ней.

«В медиацентре сейчас у нас развивается центр наук о жизни, почти 9 тыс. квадратных метров у нас будет занято под лаборатории этого центра. Сам кампус рассчитан на 6 тыс. студентов, на тысячу педагогов — это постоянный контингент, — и тысяча будет обучаться на краткосрочных программах в течение месяца. То есть 7 тыс. человек должно проживать в кампусе, который мы запланировали. Это будет малоэтажное строительство с новыми технологиями», — заявила Шмелёва.

Также Шмелёва показала президенту России общий проект федеральной территории «Сириус».

"В целом на федеральной территории, мы рассчитываем, за счёт развития университета и инновационного центра будет порядка 40 тыс. проживать, по сегодняшним планам», — указала она.