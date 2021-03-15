Нижний Новгород, , 14:30 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 15 марта выявили 353 новых случая заражения коронавирусом, что стало минимальным показателем прироста с 21 октября. Накануне сообщалось о 365 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 102 233 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

За последние сутки выписаны 407 человек, всего выздоровели с начала пандемии 95 365 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 11 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2650 человек. Накануне сообщалось о 13 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 3684 койки инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Кислородом обеспечены около 2,6 тыс. коек, 553 аппарата ИВЛ (искусственной вентиляции легких) находятся в резерве.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,97. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 15 марта остаются свободными 20% коек.