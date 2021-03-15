Москва, , 15:30 — REGNUM Совет Думы на заседании 15 марта примет решение о направлении в правительство РФ перечня вопросов к отчету премьер-министра Михаила Мишустина перед Госдумой, передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта.

«Подготовка к отчету идёт полным ходом», — заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что четыре парламентские фракции подготовили 232 вопроса.

Так, парламентарии от «Единой России» подготовили 91 вопрос, КПРФ — 78, «Справедливой России» — 39 и от ЛДПР — 14 вопросов.

Больше всего вопросов сформулировано по теме социальной политике — 97, по экономике — 73, образованию — 21, политическая повестка — 21, здравоохранение — 13, экология — шесть и международная политика — один вопрос.

Больше всего депутатов интересуют меры по ограничению роста цен на продукты питания, реализация антикризисных мер по поддержке граждан и бизнеса, обеспечение инвестиций и повышение доходов населения, оценка влияния льготной ипотеки в 6,5%, а также повышение пенсий и индексация пенсий работающим пенсионерам, отметил Володин.

Кроме того, как ожидается, Совет Думы предложит руководителям фракций в период с 5 по 16 апреля 2021 года провести встречи с Мишустиным.

Отчет правительства РФ о его деятельности в 2020 году состоится 21 апреля.