Джакарта, , 14:29 — REGNUM Губернатор столицы Индонезии Джакарты Аниес Басведан заявил, что сделает подрайон Джакарты Пенджаринган направлением религиозного культурного туризма на побережье столицы Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

«В будущем деревня Луар Батанг станет одним из туристических направлений на побережье Джакарты», — заявил губернатор Джакарты.

По его словам, Луар Батанг — это одна из старейших исторических деревень Джакарты. Сердцем деревни была мечеть Луар Батанг, основанная Хабибом Хусейном в 1739 году.

Правительство Джакарты объявило мечеть культурным наследием страны в 1993 году.

Мечеть Луар Батанг последний раз реставрировалась в 2008 году. В 2021 году власти планируют восстановить не только мечеть, но и район в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии поздравил жителей страны с Балийским Новым годом и Днём Тишины.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Индонезии поздравил жителей с Балийским Новым годом