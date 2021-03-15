Тверь, , 14:29 — REGNUM Новый порядок предоставления выплат при рождении (усыновлении) детей семьям, приобретающим жилье в ипотеку, утверждён правительством Тверской области по инициативе губернатора Игоря Рудени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства 15 марта. Теперь выплаты на сумму от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей смогут получить родители, возраст которых не превышает 35 лет, а многодетных — 40 лет. Ранее выплаты производились при условии, что возраст одного из супругов не более 25 лет.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Решение было принято после консультаций с молодыми семьями, проживающими на территории региона. Они отметили, что не всегда в раннем возрасте можно успеть родить троих детей. Поэтому мы увеличили возраст участников данной программы», — отметил Игорь Руденя.

Губернатор уверен, что увеличение возраста получателей поддержки будет способствовать повышению рождаемости и улучшению демографической ситуации в Верхневолжье.

В Тверской области единовременная выплата до 200 тыс. рублей на частичное погашение ипотечного кредита предоставляется семьям, где в период действия ипотечного договора родился или был усыновлен ребенок. При рождении второго ребенка родители смогут получить на погашение ипотеки до 300 тыс. рублей, а при рождении третьего малыша — до 500 тыс. рублей. При этом жильё должно быть приобретено на территории Тверской области после 1 января 2020 года, ребёнок в семье должен родиться в период действия ипотечного договора, то есть после 1 января 2020 года.

Обязательным условиям для получения выплаты является регистрация на территории Тверской области не менее 15 лет и наличие для каждого члена семьи гражданства Российской Федерации. Если возраст супругов до 25 лет включительно — регистрация на территории Тверской области должна составлять не менее пяти лет на день подачи документов. Для студентов очной формы образовательных учреждений региона, чей возраст не превышает 25 лет включительно, достаточно шести месяцев регистрации по постоянному месту жительства для получения выплаты. Такой же срок регистрации в Тверской области предусмотрен для тех, чей возраст не превышает 28 лет включительно, если они осваивают по очной (заочной) форме обучения образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, ординатуре или ассистентуре-стажировке в образовательных организациях. Также в числе условий для многодетных семей — трудоустройство одного из родителей.

В 2021 году в бюджете Тверской области на предоставление данной меры поддержки предусмотрено 10 млн рублей.

Полный список необходимых документов размещён на сайте Министерства демографической и семейной политики Тверской области, подать документы можно через любой филиал МФЦ или посредством почтовой связи в адрес ГКУ «Центр выплат «Тверская семья».