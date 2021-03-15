Москва, , 14:28 — REGNUM Любая инициатива по увеличению привлекательности частных инвестиций — это всегда очень хорошо, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель закрытого инвестиционного клуба Frendex Руслан Пичугин.

«Предложенные меры, которые позволят получить как компенсационные выплаты, так и налоговые льготы, для компаний среднего и крупного бизнеса при условии их инвестиций в инфраструктурные проекты безусловно могут увеличить общий объем капиталов для развития различных отраслей производства.

Однако, есть ряд вопросов, которые ставят эффективность данной инициативы под вопрос. Во-первых, такое серьезное изменение, в том числе и налоговой системы обычно происходит очень долго! Обсуждение всех вопросов, подготовка законов и их введение в работу может занять далеко не один и не два года.

А инвестиции нужны именно сейчас, когда есть свободные ниши на рынке, есть свободная рабочая сила (безработица после пандемии все еще не вернулась к уровням 2019 года) и когда можно рассчитывать на быструю окупаемость (рост потребительского спроса будет проходить параллельно с ростом ВВП и восстановлением экономики в целом).

Также не до конца понятно, а сможет ли данный механизм привлечь больше инвесторов? Есть подозрение что такая программа поможет лишь тем, кто уже и так занимается инвестициями в инфраструктуру. Не то что бы это плохо, но надо изучить общий потенциал рост данного направления среди инвесторов.

Возможно, если данная программа поможет акцентировать внимание не только на инфраструктуре, но и на интеллектуальных, наукоемких и технологических компаниях то спрос на инвестиции в эти отрасли сможет стать существенно выше.

Это в свою очередь может стать толчком для роста числа ИТ-компаний и проектов, которые создадут еще больше направлений для инвестирования. В данном направление я согласен с Решетниковым, что «на сегодняшний день у нас скорее дефицит не в и инструментах, а в проектах».

Если эти два вопроса будут проработаны быстро, прозрачно и качественно, то Россия может стать очень привлекательной для инвестиций. Особенно в секторе IT, где в 2020 году, президентом России Владимиром Путиным, был объявлен налоговый маневр», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России хотят ввести кешбэк для инвесторов. Правительство планирует внести изменения в режим защиты капиталовложений для привлечения инвесторов.

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