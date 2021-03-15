Красногорск, , 15:33 — REGNUM В Подмосковье на масленичных ярмарках жителям региона бесплатно раздали 13 тыс. блинов. Об этом 15 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

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Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский наибольшей популярностью среди населения пользовались классические блины и с медовой начинкой.

«На подмосковных ярмарках было приготовлено более 165 тысяч блинов. Из них порядка 13 тысяч порций жителям раздали бесплатно», — отметил Воскресенский.

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