Красногорск, 15 марта 2021, 15:33 — REGNUM В Подмосковье на масленичных ярмарках жителям региона бесплатно раздали 13 тыс. блинов. Об этом 15 марта сообщается на сайте правительства Московской области.
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Как отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский наибольшей популярностью среди населения пользовались классические блины и с медовой начинкой.
«На подмосковных ярмарках было приготовлено более 165 тысяч блинов. Из них порядка 13 тысяч порций жителям раздали бесплатно», — отметил Воскресенский.
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