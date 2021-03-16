Ульяновск, , 06:03 — REGNUM В Мелекесском районе Ульяновской области прокуратура требует снести несколько аварийных зданий в одном из сёл. Об этом сообщается на сайте регионального надзорного ведомства.

В прокуратуре отмечают, что на улице Октябрьская в селе Рязаново Мелекесского района находятся четыре здания бывших многоквартирных домов. Эти заброшенные строения числятся в реестре муниципальной собственности.

Надзорным ведомством установлено, что местные власти не организовали демонтаж домов, а также мероприятия по ограждению и ограничению доступа в них. В результате внутрь могут «беспрепятственно проникнуть» посторонние люди, в том числе дети и люди, ведущие асоциальный образ жизни.

Прокуратура направила вышла в суд с иском об обязании администрации Мелекесского района принять меры к сносу данных зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд удовлетворил требование прокуратуры о консервации недостроенного объекта на проспекте 50-летия ВЛКСМ в Ульяновске. Строительство было «заморожено» десять лет назад.

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Напомним, что также в Ульяновске надзорное ведомство потребовало «законсервировать» больницу по улице Кирова. Недостроенный объект находится в частной собственности.