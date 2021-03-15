Тюмень, , 14:26 — REGNUM В Тюменской области с 16 марта до ноября 2021 года ограничат движение транспорта на участке федеральной трассы Р-404 «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск» в связи с капитальным ремонтом моста через реку Недра. Об этом сообщает пресс-служба «Уралуправтодора».

Проезд ограничивается на 143-м км федеральной трассы. С 16 марта будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием по временному мосту с шириной проезжей части 3,6 метра.

Водителей в «Уралуправтодоре» просят учитывать данную информацию при планировании маршрута.