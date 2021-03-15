Кишинёв, , 14:28 — REGNUM В данный момент в Молдавии наблюдается третья волна пандемии коронавируса, наиболее серьезная ситуация в настоящее время сложилась в Кишиневе. Об этом 15 марта заявил мэр молдавской столицы Ион Чебан.

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«Самая тревожная ситуация в Кишиневе. Несмотря на то, что статистика показывает снижение, ситуация остается критической», — приводит его слова молдавский новостной портал Point.md.

Также Чебан отметил, что он в связи с этим намерен требовать от каждого максимальной ответственности.

«У нас есть подтверждение от минздрава о наличии «британского» штамма коронавируса. Молдавия вступила в новую волну пандемии», — добавил мэр Кишинева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаная и исполняющий обязанности премьер-министра республики Аурелий Чокой 15 марта обсудили введение жёстких карантинных мер в республике для профилактики пандемии.