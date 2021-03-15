Архангельск, , 14:26 — REGNUM ООО «Технопарк» завершил первый этап рекультивации одного из участков на станции Шиес, где планировали построить полигон для хранения московских отходов.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Архангельской области, завтра, 16 марта, на объект отправится комиссия минлеспрома.

«Прошу максимально внимательно, если необходимо, даже придирчиво, отнестись к результату рекультивации. Для нас это вопрос чести, и я прошу держать его на особом контроле», — сказал на оперативном совещании губернатор региона Александр Цыбульский.

Впереди еще предстоит рекультивация второго участка — площадью 44 гектара. И здесь также необходимо, отметил глава региона, заранее отработать с подрядчиком вопрос полного соблюдения технологий производства работ. В мае начнется посадка деревьев.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Экотехнопарк «Шиес» был закрыт в 2020 году после двухлетней борьбы населения против строительства полигона и ввоза отходов из других регионов.