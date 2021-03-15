Москва, , 14:25 — REGNUM За 25 лет членства России в Совете Европы не было ни одного года, когда эта организация не использовалась бы коллективным Западом для вмешательства во внутренние дела и внешнюю политику нашей страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 15 марта, комментируя высказывания постпреда России при Совете Европы Ивана Солтановского.

Ранее в интервью «Независимой газете» Солтановский заявил, что возможный выход России из Совета Европы приведет и к автоматическому выходу из множества конвенций по самым разным вопросам.

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« Членство нашей страны в Совете Европы — это результат сформировавшейся в 1990-е годы ориентации на «особые» отношения с Европейским союзом, а также вводящей в заблуждение концепции создания некой «Большой Европы без разделительных линий». Этой «единой Европы от Атлантики до Владивостока» за четверть века так и не появилось. Надеюсь, её никогда и не будет. Россия должна оставаться сама собой и сама по себе.

За 25 лет членства России в Совете Европы не было ни одного года, когда эта организация не использовалась бы коллективным Западом для вмешательства во внутренние дела и внешнюю политику нашей страны. Радоваться, как это делают некоторые, тому, что набор «наиболее значимых рекомендаций» Совета Европы России не уместится и в несколько объёмных сборников? По-моему, странная оценка результатов сотрудничества!

Кто-то, возможно, и воспримет серьёзно аргументы о том, что в случае выхода России из СЕ пострадает наше взаимодействие с Европой в области борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями, социальной защиты населения, образования, культуры, спорта… А ещё — в сфере «молодежной мобильности» и «преподавания истории». Для меня, однако, они служат лишь свидетельством оторванности мидовских работников от реальной жизни и сегодняшних нужд нашей страны.