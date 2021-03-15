Пий-Хемский район, Тува, , 14:24 — REGNUM В Туве спасатели уже несколько суток ищут пропавшего в Пий-Хемском районе молодого человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, 20-летний гражданин выехал из села Аржаан в село Ээрбек Кызылского района на лошади.

В таёжной местности он заблудился, после чего позвонил на номер 112. По его словам, он проехал населённый пункт Ленинка, но более точно своё местоположение определить не смог.

В поисковой операции задействованы спасатели МЧС, республиканской службы гражданской обороны, а также беспилотники.

«За сутки поисковыми группами обследовано 180 км. Поиски продолжаются. Работы осложнены отсутствием следов пропавшего из-за ветряной погоды», — отметили в управлении.

Напомним, ранее в Пий-Хемском районе было найдено тело 29-летнего мужчины с признаками обморожения. Как сообщало ИА REGNUM, днём 14 мая он ушёл пешком из деревни Тарлаг в Аржаан, чтобы далее на попутке направиться в Кызыл. К вечеру его нашли в трёх километрах от Тарлага.

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