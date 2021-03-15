Москва, , 14:22 — REGNUM Сообщения о преступлениях, которые возможно были совершены на территории Чечни, проверяются так же, как и в других субъектах РФ. Особого подхода для проверки такой информации у правоохранительных органов нет. Такое мнение высказал в ходе пресс-конференции пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, нет ли какого-либо другого подхода при проверках информации, в частности, о внесудебных казнях, о которых сообщал ряд СМИ.

По словам Пескова, эта информация не могла остаться без внимания соответствующих органов, и если «такую публикацию посчитают основанием для каких-то проверок, эти проверки смогут состояться».

Как отметил пресс-секретарь президента РФ, надо иметь в виду, что лишь незначительная часть работы правоохранительных органов «находится в публичной плоскости», и причиной этому является «особый характер деятельности».