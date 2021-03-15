Алма-Ата, Казахстан, , 14:22 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Алма-Аты введет в городе локдаун, если в больницы ежедневно будет поступать по 300 человек. Об этом санврач заявил 15 марта на брифинге.

Он отметил, что введение ограничительных мер показало свою эффективность, поэтому карантин будет сохранен. Бекшин отметил, что на сегодняшний день инфекционные койки загружены на 40%.

Санврач сказал, что если не принять ограничительных мер в случае ежедневной госпитализации по 300 человек, то придется останавливать целые отрасли. «Наша задача — этого не допустить, сейчас ещё не поздно», — сказал Бекшин.

Отметим, за минувшие сутки в Алма-Ате выявили 342 новых случая заражения коронавирусом. Всего в Казахстане выявили 1011 заболевших коронавирусом.