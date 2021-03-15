Уфа, 15 марта 2021, 14:26 — REGNUM Коррупционные нарушения выявлены в министерстве жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Башкирии. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Сообщается, что были выявлены случаи сокрытия сотрудниками этого ведомства сведений о счетах в банках и нарушения при предоставлении ими информации о доходах.
Проверкой также было установлено, что в министерстве не велась надлежащая работа по профилактике коррупционных правонарушений. Сотрудники прокуратуры считают, что это привело к грубым нарушениям при реализации госпрограммы по обновлению жилищно-коммунального хозяйства в регионе.
Отмечается, что сотрудники прокуратуры выявили факты хищений бюджетных денег при исполнении данной программы на сумму свыше 113 млн рублей.
По данным фактам были возбуждены уголовные дела.
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