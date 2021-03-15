Уфа, , 14:26 — REGNUM Коррупционные нарушения выявлены в министерстве жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Башкирии. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что были выявлены случаи сокрытия сотрудниками этого ведомства сведений о счетах в банках и нарушения при предоставлении ими информации о доходах.

«К примеру, заместитель министра при поступлении на государственную службу не задекларировал доход, полученный им в коммерческой организации и муниципальном учреждении, на общую сумму 820 тыс. рублей. Другой заместитель не указал свои счета в коммерческих банках, начальник отдела экономики и отраслевого анализа укрыл сведения о доходе супруга, полученном им в 2019 году, в сумме 193 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Проверкой также было установлено, что в министерстве не велась надлежащая работа по профилактике коррупционных правонарушений. Сотрудники прокуратуры считают, что это привело к грубым нарушениям при реализации госпрограммы по обновлению жилищно-коммунального хозяйства в регионе.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры выявили факты хищений бюджетных денег при исполнении данной программы на сумму свыше 113 млн рублей.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела.

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