Москва, , 14:20 — REGNUM В Москве девочка 2007 года рождения погибла, упав с высоты, сообщили 15 марта в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Тело подростка обнаружили 14 марта возле жилого дома на западе столицы. По данным следствия, у погибшей имелись повреждения, характерные для падения с высоты. На теле также нашли следы укусов. По данным СК, девочка находилась в квартире одна.

В пресс-службе уточнили, что расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Вместе с тем, в ряде СМИ появилась информация, что в квартире вместе с девочкой находились два американских стаффордширских терьера.