Тирана, , 14:22 — REGNUM Албанская компания Arrera Automobili показала рендеры 1800-сильного гиперкара SD +. Изображение авто распространила пресс-служба автопроизводителя.

Arrera Automobili SD + Пресс-служба Arrera Automobili

В компании обещают, что автомобиль станет самым быстрым на планете. Однако на данный момент с новинкой можно ознакомится только на рендерах.

Модель разработана инженером Вольфгангом Кизлером специально для албанской компании. Гиперкар будет приводиться в движение семилитровым бензиновым мотором V8 с 90-градусными поршнями. 1800-сильный автомобиль весит менее 1230 кг.

Дизайн авто выполнен в духе гоночных болидов Формулы-1. Материал кузова гиперкара — углеволокно. При этом каждая деталь экстерьера машины имеет высокую аэродинамическую эффективность.

В названии автомобиля буква S — первая буква албанской фамилии правителя княжества Кастриоти, вождя антиосманского албанского восстания, национального героя Албании Скандербега. D означает число 500 (римские цифры) — 500 км/ч, а знак «плюс» — план достижение гиперкаром еще большей скорости.

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