Москва, , 14:19 — REGNUM Вокруг федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае также стала развиваться инфраструктура учреждений культуры. Об этом 15 марта заявила руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва на встрече президента России Владимира Путина с ней.

«Надо отметить, что очень много делает Краснодарский край, для того чтобы на юге России появилась новая международная музыкальная площадка, развивает Сочинский симфонический оркестр, и в этом плане, конечно, ведётся подготовка к открытию концертного зала», — заявила Шмелёва.

«1200 мест в основном зале и 300 — вторая сцена», — подчеркнула она.

Также вблизи федеральной территории «Сириус» планируется открыть ряд объектов.

«Будет ещё литературно-художественная гостиная, будет художественная галерея. Это от того, что он находится на самом главном входе на федеральную территорию. Федеральная территория открывается концертным залом и вообще кластером искусства. Наверное, это очень примечательно», — отметила она.