Кемерово, , 14:19 — REGNUM В Кемеровской области по факту травмирования женщины в результате схода снега с крыши возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, что 7 февраля в городе Междуреченске снег сошёл с крыши Дома культуры, пострадала 65-летняя женщина. Потерпевшая была госпитализирована со скелетной сочетанной травмой. Сейчас женщина проходит стационарное лечение.

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Дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ — «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе предварительного следствия будет проведена также строительно-техническая экспертиза, которая установит, надлежащим ли образом осуществлялась очистка крыши от снега и ответственное должностное лицо», — отметили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается.