Москва, , 14:18 — REGNUM Блогер Навальный содержится в ИК-2 в Покрове (Владимирская область). Об этом говорится в документе 235-го Гарнизонного военного суда, опубликованного в социальной сетях его защитой.

Письмо с извещением о предстоящем во вторник, 16 марта, судебном заседании адресовано начальнику ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области.

«Прошу обеспечить участие в судебном заседании Навального А.А. посредством видеоконференцсвязи», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Симоновский районный суд Москвы постановил заменить блогеру условный срок лишения свободы на реальный в рамках дела компании «Ив Роше». Суд приговорил Навального к 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. При этом с учётом года пребывания под домашним арестом он проведёт в колонии 2,5 года.

Кроме того, скандально известный блогер был приговорён мировым судом к штрафу в 850 тысяч рублей за клевету в адрес ветерана Великой Отечественной войны.

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