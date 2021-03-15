Санкт-Петербург, 15 марта, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Петербургский «Мостотрест» в ночь на 16 марта начинает технологические разводки мостов через Неву и Малую Неву в преддверие нового навигационного сезона, открытие которого намечено на 10 апреля.

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В предстоящую ночь первыми разведут Дворцовый и Большеохтинский мосты: первый будет разведен с 01:10 до 02:50 и с 03:10 до 04:55, а второй — с 02:00 до 05:00.

«Всего до начала навигационного периода петербургские мосты будут разведены около 50 раз», — уточнили в «Мостотресте».

Там объяснили, что такие разводки мостов нужны для профилактического обслуживания и проверки готовности разводных пролетов.