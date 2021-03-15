Красногорск, , 14:21 — REGNUM На 20% снизилась заболеваемость туберкулезом в Подмосковье. Об этом 15 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

В 2020 году численность впервые выявленных больных туберкулезом в регионе составило 1523 человека. Эта цифра на 357 пациентов меньше, чем в 2019 году.

«Помимо этого, значительно снизилось общее количество больных туберкулезом — на 34%. В Московской области все пациенты обеспечены необходимыми противотуберкулезными препаратами и более 80% пациентов полностью излечились от туберкулеза в 2020 году», — рассказал главный внештатный специалист-фтизиатр Московской области Сергей Смердин.

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