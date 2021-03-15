Москва, 15 марта, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Парламентарии ПАСЕ примут участие в наблюдении за выборами в Госдуму. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Драй ИА REGNUM Участок для голосования

«Предложил направить делегацию ПАСЕ в качестве наблюдателей на выборах в Госдуму. Дамс со своей стороны предложение принял», — сообщил Володин.

Выборы в Госдуму восьмого созыва состоятся в сентябре 2021 года в единый день голосования.

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