Лондон, , 14:22 — REGNUM Вестминстерский магистратский суд в Лондоне отложил рассмотрение дела о выдаче США российского бизнесмена Олега Тинькова до 19−20 июля. Об этом заявил 15 марта судья в зале суда.

Рассмотрение дела была назначено на 15 марта. Однако защитник бизнесмена Алекс Бейлин предложил перенести заседание на более поздний срок из-за состояния здоровья Тинькова. Судья согласился на перенос.

Адвокаты Тинькова до указанной даты должны направить в суд врачебные показания с оценкой состояния здоровья бизнесмена, а также заключение о его возможности участвовать в заседании, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Тиньков проходит лечение от лейкемии. Власти США обвиняют бизнесмена в подделке налоговой декларации и занижении дохода за 2013 год. Тогда у Тинькова было американское гражданство.

Читайте ранее в этом сюжете: Суд Лондона отложил рассмотрение выдачи Тинькова США из-за его болезни