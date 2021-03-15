Москва, , 14:14 — REGNUM Федеральная территория «Сириус» с образовательным центром стала точкой притяжения множества перспективных российских студентов. Об этом 15 марта заявила руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелёва президента России Владимира Путина с ней.

«С этого года мы впервые выплачиваем гранты президента Российской Федерации студентам-магистрантам. Очень большой конкурс. И мы видим высочайшие достижения студентов не только в каких-то предметных олимпиадах, хотя они очень высокого и международного уровня, но и уже конкурсы научных грантов, уже наши ребята публикуются в высокорейтинговых научных журналах, уже есть защита их интеллектуальной собственности», — заявила Шмелёва.

«Это значит, что и у национальных проектов, и у федеральной территории «Сириус» кадровый резерв очень заинтересованный и очень мотивированный на те задачи, которые поставлены перед территорией», — указала она.