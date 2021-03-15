Москва, , 14:13 — REGNUM Выступая с инициативой налогового вычета для российских граждан, самих занимающихся спортом и привлекая своих детей, власти убивают сразу двух зайцев, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор НП «ОСПП», юрист, эксперт по банкротству физических лиц, экономист Сергей Яковлев.

«Последние 10 лет в России прослеживается тенденция развития коммерческих спортивных секций, особенно популярных видов спорта: хоккей, футбол, фигурное катание, танцы.

С одной стороны, это явление обусловлено банальной нехваткой, а зачастую и отсутствием государственных спортивных учреждений, с другой, обострилась конкуренция среди талантливых и подготовленных детей, для которых дополнительные занятия, это гарантия успешного дальнейшего развития.

С другой стороны, большое количество профессиональных спортсменов и педагогов в спортивных дисциплинах открыли для себя профессию тренера, а предприниматели, новые возможности на рынке услуг населению.

Подготовлены поправки ко второму чтению законопроекта о налоговом вычете, для занятий физкультурой и спортом для детей, родители которых смогут вернуть часть от потраченных средств (важный момент, средства должны быть потрачены официально — занятия должны оплачиваться через кассу или официальное приложение спортивной секции).

Планируется производить возврат 13% расходов на занятия физкультурой и спортом (это мера будет касаться и детей, которые находятся под опекой и попечительством).

Максимальная сумма, с которой планируют производить налоговый вычет 120 тысяч рублей, таким образом возврат составит до 15 тыс.600 рублей.

2020 год стал испытанием для здоровья граждан и для экономики. Коммерческие спортивные и физкультурные секции, фитнес клубы относятся к числу наиболее пострадавших отраслей экономики как России, так и всего мира.

Принятия законодательной инициативы Госдумы о налоговом вычете для занятий физкультурой и спортом для детей позволит решать сразу несколько проблем, как экономическую, так и социальную.

Для родителей бремя финансовой нагрузки станет меньше. У большего количества детей появиться возможность заниматься в коммерческих спортивных секциях.

Благоприятно скажется на поддержке и дальнейшем развитии отрасли, связанной с предоставлением услуг населению России в области физкультуры и спорта», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки в Налоговый кодекс, предполагающие налоговый вычет за занятия спортом детей, Госдума намерена принять в марте.

Читайте также: Госдума введёт еще один налоговый вычет