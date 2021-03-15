Москва, , 14:30 — REGNUM В России может состояться заседании комиссии ПАСЕ по борьбе с пандемией коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам по итогам встречи с председателем ПАСЕ Хендриком Дамсом.

«Мы говорили о том, что нам надо объединить усилия в борьбе с пандемий. И не исключаю, что в России состоится заседание комиссии ПАСЕ по этому вопросу в ближайшие несколько месяцев», — сказал Володин.

В ходе встречи Володин указал на целесообразность обсудить вопрос доступности вакцинации и продвижения российских вакцин на европейский рынок.

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