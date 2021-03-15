Вашингтон, , 14:16 — REGNUM Стоимость криптовалюты биткоин во время торговой сессии уменьшилась на 5,8%, до $55,553 тыс. Это 15 марта следует из данных торговой площадки CoinDesk на 13:05 мск.

Вместе с тем, на момент пикового снижения цены, данная криптовалюта теряла в стоимости 7,5%, доходя до $54,568 тыс.

При этом по данным на 13:55 мск за биткоин дают $56,324.55, что есть снижение на 5.3%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Индии может запретить криптовалюту в стране и её использовании в качестве механизма для транзакций.