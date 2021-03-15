Сеул, , 14:15 — REGNUM Вакцинация от COVID-19 президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и его супруги Ким Чжон Сук состоится 23 марта. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента.

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По их словам, президентская чета пройдет вакцинацию препаратом AstraZeneca. В администрации воздержались от дальнейших пояснений по соображениям безопасности.

Известно, что прививки президенту и его супруге будут сделаны в рамках подготовки к «важной зарубежной поездке».

Напомним, что глава Южной Кореи приглашён на саммит Большой семёрки (G7), который состоится в Великобритании. Членам делегации, которые будут сопровождать президента, также будут сделаны прививки.