Владикавказ, , 14:08 — REGNUM В Северной Осетии за прошедший день зафиксировано наименьшее число новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за весь период второй волны — 20. Общее количество носителей инфекции в регионе достигло 16 068 человек, сообщили 15 марта в федеральном оперативном штабе.

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За эти же сутки выписаны в связи с выздоровлением 22 человека. Общее количество излечившихся достигло 14 815 человек, или около 92%. Скончались от осложнений после заражения коронавирусом 157 жителей РСО-Алании.

В настоящее время в госпиталях проходят лечение 102 жителя региона, еще 680 лечатся на дому под контролем медиков, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.